Украинские военные привлекают в качестве наемников афганских беженцев и участников террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил ТАСС.

«На Украину в качестве иностранных наемников наиболее активно привлекаются афганские беженцы и игиловцы*», — сказала она.

По ее словам, количество иностранных наемников в стране сократилось вдвое, но вербовка продолжается. В частности, набором занимаются американские специалисты.

Мария Захарова также отреагировала на создание на западе Украины специального лагеря для российских военнопленных. По информации RT, она сравнила это с действиями нацистов в XX веке.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.