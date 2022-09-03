Спецоперация 03 сентября 2022, 18:19 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ ударили по жилому кварталу Херсона в День солидарности в борьбе с терроризмом Удар ВСУ повредил несколько жилых домов около речного порта в Херсоне РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили несколько ракет по жилому кварталу Херсона. Жертв и пострадавших в результате удара нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов региона.

Собеседник агентства подчеркнул, что украинские боевики запустили ракеты по жилым домам около речного порта в День солидарности борьбы с терроризмом.

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«Киевский режим в очередной раз подтвердил свой статус преступного, террористического государства», — заявил представитель правоохранительного ведомства.

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Он добавил, что сейчас на месте работают экстренные службы.

Корреспондент ТАСС, который находится в Херсоне, сообщил, что повреждения получило несколько многоэтажных домов. У них выбиты окна, а дворы засыпаны обломками зданий.

Всего на месте раздалось около восьми взрывов.

В администрации города в беседе с РИА «Новости» подчеркнули, что система противовоздушной обороны в городе сработала, но несколько снарядов попали в жилые дома.

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