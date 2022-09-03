Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

03 сентября 2022, 18:19

ВСУ ударили по жилому кварталу Херсона в День солидарности в борьбе с терроризмом

Удар ВСУ повредил несколько жилых домов около речного порта в Херсоне

Читать 360tv в

Украинские боевики выпустили несколько ракет по жилому кварталу Херсона. Жертв и пострадавших в результате удара нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов региона.

Собеседник агентства подчеркнул, что украинские боевики запустили ракеты по жилым домам около речного порта в День солидарности борьбы с терроризмом.

Реклама

«Киевский режим в очередной раз подтвердил свой статус преступного, террористического государства», — заявил представитель правоохранительного ведомства.

Реклама

Он добавил, что сейчас на месте работают экстренные службы.

Корреспондент ТАСС, который находится в Херсоне, сообщил, что повреждения получило несколько многоэтажных домов. У них выбиты окна, а дворы засыпаны обломками зданий.

Всего на месте раздалось около восьми взрывов.

В администрации города в беседе с РИА «Новости» подчеркнули, что система противовоздушной обороны в городе сработала, но несколько снарядов попали в жилые дома.

Ракеты

ВСУ

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама