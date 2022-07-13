ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по части ПВО, которая защищает столицу Луганской Народной Республики от угрозы с воздуха, сообщил в Telegram офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, силовики предприняли все меры для обеспечения безопасности мирных граждан. Небо над Луганском контролируется резервными силами, подчеркнул Марочко.

«Нанеся удар по тем кто обеспечивает безопасность мирных граждан, Украина в очередной раз показала свою террористическую сущность», — написал он.

В ночь на 13 июля над столицей ЛНР прогремело несколько мощных взрывов. По предварительным данным, защитникам города удалось сбить ракету «Точка-У», пущенную украинскими солдатам. Днем ранее обстреливалась Новая Каховка, в результате чего погибли семь человек, порядка 80 получили ранения.