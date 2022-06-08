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    08 июня 2022, 14:51

    ВСУ нанесли удар по центру Донецка

    Александр Иванов

    ВСУ вновь открыли огонь по Донецку. Под артиллерийский обстрел попал район Дома правительства и площади Ленина в центре города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

    «В 14:40 под массированный артиллерийский обстрел снова попал центр города Донецка (район Дома правительства и площади Ленина)», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

    ВСУ нанесли удар по центру Донецка | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    РИА «Новости» написало, что две женщины и ребенок пострадали.

    Чуть позже штаб территориальной обороны ДНР в Telegram уточнил, что атака велась с позиций ВСУ в Песках. Украинские силы использовали артиллерию калибром 155 миллиметров. Такая есть в распоряжении НАТО.

    Ранее сообщалось, что более 27 тысяч жителей ДНР остались без электричества после обстрелов ВСУ.