ВСУ нанесли удар по центру Донецка

ВСУ вновь открыли огонь по Донецку. Под артиллерийский обстрел попал район Дома правительства и площади Ленина в центре города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«В 14:40 под массированный артиллерийский обстрел снова попал центр города Донецка (район Дома правительства и площади Ленина)», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Источник фото: телеканал «360»

РИА «Новости» написало, что две женщины и ребенок пострадали.

Чуть позже штаб территориальной обороны ДНР в Telegram уточнил, что атака велась с позиций ВСУ в Песках. Украинские силы использовали артиллерию калибром 155 миллиметров. Такая есть в распоряжении НАТО.

Ранее сообщалось, что более 27 тысяч жителей ДНР остались без электричества после обстрелов ВСУ.