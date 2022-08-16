ВСУ нанесли удар по территории управления водоканала Донецка

Украинские боевики устроили массированный обстрел территории филиала производственного управления водоканала Донецка. Видео с места событий опубликовало РИА «Новости» в Telegram-канале.

Представитель организации в беседе с корреспондентом агентства сообщил, что обстрелы начались рано утром и всего на территорию филиала водоканала упало около 10 снарядов.

Он подчеркнул, что при обстреле пострадали здания и техника, а также машина МЧС, которая приехала тушить начавшийся на предприятии пожар.

«Пострадали здания ремонтного цеха, мастерской, гаражи, где стояли машины, в том числе экскаваторы, которые передала Россия в виде гуманитарной помощи», — заявил представитель водоканала Донецка.

Он отметил, что на территории предприятия нет никаких военных объектов. Все сотрудники занимаются исключительно водоснабжением города.