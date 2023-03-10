Спецоперация 10 марта 2023, 12:43 ВСУ впервые нанесли удар по окрестностям Артемовска умной американской бомбой «Страна.ua»: ВСУ сбросили около Курдюмовки «умную бомбу» американского производства

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ВСУ впервые сбросили на окрестности Артемовска (украинское название города — Бахмут) «умную бомбу», произведенную в США. Кадры опубликовали в Telegram-канале издания «Страна.Ua».

Этот снаряд относится к серии JDAM.

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По данным издания, боеприпас целился на цель около Курдюмовки. Этот населенный пункт находится под контролем союзных сил. Для сбрасывания бомбы ВСУ задействовали авиацию.

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О жертвах, пострадавших, разрушениях и иных последствиях прилета пока не сообщается. При этом на кадрах видно, что из зоны поражения валит густой дым. После его угасания на видео показаны разрушенные одноэтажные строения.

Также авторы материала отметили, что бомбы такого типа впервые замечали в арсенале группировок ВСУ, находящихся на передовой, еще в марте. По данным журналистов издания, такие бомбы оснащены системой Jdam-ER. Такой модуль увеличивает дальность полета ракеты до 45 миль, тем самым утраивая изначальный радиус поражения.

По словам журналистов, такие умные бомбы и модули для них включили в декабрьский пакет помощи Украины со стороны США. Однако военное ведомство Соединенных Штатов не подтвердило их отправку на нужды ВСУ.