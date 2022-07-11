Украинские войска нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом со ссылкой на источник в военно-гражданской администрации Новой Каховки сообщил ТАСС.

Сведения о разрушениях в результате удара ВСУ по Каховской ГЭС уточняются. О том, есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

«В ГЭС попало, ущерб тяжело оценить», — сообщил собеседник агентства.

При этом РИА «Новости» со ссылкой на источник в ВГА Новой Каховки сообщило, что удар ВСУ пришелся не по ГЭС. Повреждены жилые дома, возможно, есть пострадавшие, информация уточняется. Дамба Каховской ГЭС, по предварительной оценке, не повреждена, передал Telegram-канал агентства.

РИА ФАН написало, что ВСУ могли применить РСЗО HIMARS.

Бойцы Росгвардии совместно с военнослужащими ВС РФ 16 марта объявили о взятии Каховской ГЭС под контроль. Украинские нацисты сдали гидроэлектростанция без боя, но позже попытались отбить. Росгвардейцы и военные успешно отразили атаку и не допустили потерь, писал RT.