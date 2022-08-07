ВСУ нанесли удар по населенным пунктам ДНР

Украинские боевики утром седьмого августа вновь обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня ДНР.

Под огнем ВСУ оказался населенный пункт Зайцево, по которому нацисты запустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 10 мин калибром 120 миллиметров.

Также националисты атаковали поселок Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Вновь фашисты накрыли огнем Донецк, атаковав Петровский район 11 снарядами натовского калибра 152 миллиметра.

ВСУ вели огонь с позиций в населенных пунктах Курдюмовка, Озаряновка и Дылеевка.