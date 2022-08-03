ВСУ нанесли удар по Макеевке

Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.

Националисты выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров со стороны Авдеевки.

Также утром ВСУ ударили по Куйбышевскому району Донецка, отправив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

Накануне стало известно, что войска ДНР направили радиотрансляцию на позиции нацистов в Авдеевке, предложив добровольно сложить оружие.