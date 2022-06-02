ВСУ нанесли удар по Макеевке артиллерией калибра НАТО

Вооруженные силы Украины атаковали Макеевку артиллерией калибра НАТО. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«Украинские боевики с позиций в Авдеевке вновь атаковали Червоногвардейский район Макеевки, используя 155-мм артиллерию», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Штаб напомнил жителям ДНР, что не нужно без лишней необходимости выходить из дома. Если начался обстрел, то следует оставаться в убежище.

В ЛНР сообщили, что в результате обстрела Первомайской и Кременной погиб один человек. Он был жителем Кременной, еще восемь человек получили ранения.

Эти населенные пункты украинские силы обстреляли дважды: в 09:15 — Кременную, в 20:55 — Первомайск. Украинские военные использовали 20 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра и 14 мин калибром 120 миллиметров.