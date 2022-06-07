ВСУ нанесли удар по инфраструктуре Ленинского района Донецка

Украинские военные уничтожают инфраструктуру Ленинского района в Донецке. Накануне они ударили из 122-миллиметровых артиллерийских систем. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.

«6 июня в результате прицельного огня из 122-миллиметровых артиллерийских систем по Ленинскому району города Донецка произошло возгорание гаражных построек автомобильной базы», — сказано в сообщении.

Также удар пришелся на детскую площадку в парке Славянской Культуры. Расчеты МЧС ДНР потушили пожар и начали ликвидировать последствия обстрела.

Народная милиция уточнила, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили более 320 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 155-, 152-, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, а также 120- и 82-миллиметровых минометов. В частности, обстреляли Макеевку и Ясиноватую. В результате обстрелов погибли 10 человек, еще 17 ранены в ДНР.