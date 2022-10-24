Украинские военные обстреляли из HIMARS поселок Белокуракино в ЛНР | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 12:08 Украинские военные обстреляли из HIMARS поселок Белокуракино в ЛНР СЦКК ЛНР: Вооруженные силы Украины обстреляли из HIMARS Белокуракино в ЛНР Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по поселку Белокуракино в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские военные выпустили две ракеты. В результате обстрела частично разрушено здание железнодорожного вокзала.

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«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — отметили в СЦКК ЛНР.

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В ночь на 24 октября под огнем националистов также оказались Покровское, Сватово, Новоайдар и Золотое, всего боевики выпустили девять снарядов из американской установки. Под обстрелы попали два населенных пункта: Зоринск и Старобельск. Первый атаковали в 01:05, второй — в 02:57. По населенным пунктам выпустили четыре ракеты.

Ранее ВСУ нанесли удар по Покровскому в ЛНР из американской РСЗО HIMARS. Украинские националисты выпустили по населенному пункту Покровское одну ракету, написало РИА ФАН.