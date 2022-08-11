ВСУ нанесли удар из артиллерии по городу Каменка-Днепровская в Запорожье

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщила военно-гражданская администрация города Энергодара в своем Telegram-канале.

«В результате преступных действий киевского режима повреждения получили пять многоквартирных жилых домов, общежитие ВАТ АПК „Солоха“ и гаражный кооператив с находящимися в нем автомобилями. Кроме того, артиллерийскими снарядами повреждена территория детского сада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дети не пострадали только потому, что атака произошла поздним вечером.

Затем утром удар еще был нанесен по селу Днепровка.

«Тип используемого вооружения, а также характер и масштаб повреждений в результате совершенного украинскими военными преступления уточняется», — сообщили в Telegram-канале.

Ранее организация Amnesty International обвинила вооруженные силы Украины в преступлениях против мирных жителей. По мнению обозревателя американского издания Politico Пола Тейлора, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоило бы это признать.