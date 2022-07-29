ВСУ нанесли серию ракетных ударов по Новой Каховке

Украинские военные атаковали Новую Каховку в Херсонской области, рассказал ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев. Противник произвел серию ракетных ударов.

Собеседник агентства отметил, что раньше ВСУ вели обстрелы только по ночам, а теперь начали атаковать и в дневное время.

«Ракетные удары были нанесены сегодня ночью, несколько раз днем. Опять повреждения получило дорожное полотно, гражданские автомобили», — заявил Владимир Леонтьев.

На прошлой неделе украинские подразделения нанесли удар по мосту, расположенному рядом с Каховской ГЭС. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что конструкция серьезно не пострадала, дамба уцелела.