ВСУ нанесли серьезные разрушения Изюму — власти района | 360°

Все новости

Важное

10 сентября 2022, 18:08

«Не быть безразличными». Жители Подмосковья рассказали, зачем пошли на выборы

Общество

10 сентября 2022, 17:52

Папа Римский призвал молиться для избежания ядерной войны

Реклама

Подмосковье

10 сентября 2022, 17:32

Забег в честь Дня города провели в Реутове

Эксклюзив

10 сентября 2022, 17:31

Фейк: в Удмуртии попытались подкупить избирателей

Знаменитости

10 сентября 2022, 17:25

Певица Боня решила уйти в горы после истории с туристами на Камчатке

Важное

10 сентября 2022, 17:22

Российские войска перебросили от Бакалеи и Изюма в ДНР

Важное

10 сентября 2022, 17:21

Скончался создатель мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев

Знаменитости

10 сентября 2022, 16:58

Раскрыт главный секрет женской красоты от Пугачевой

Деньги

10 сентября 2022, 16:56

Британским фунтам стерлингов проведут ребрендинг после смерти королевы

Спецоперация

10 сентября 2022, 16:27

ВСУ нанесли серьезные разрушения Изюму — власти района

Глава ВГА Соколов заявил о серьезных разрушениях в Изюме после атак ВСУ

Читать 360tv в

Обстановка в Изюме очень сложная, в течение двух последних недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют город из иностранного оружия, заявил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов. Его видеообращение опубликовали в Telegram-канале «КРЫМИНФОРУМ🇿 🇴 🇻».

«Обстановка тяжелая, последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ, иностранными боеприпасами HIMARS, „тремя семерками“, <…> что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв. <…> Город в тяжелом состоянии, большое количество разрушений», — сообщил глава районной ВГА.

Реклама

Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских военных власти Харьковской области начали эвакуацию мирного населения в Россию и Луганскую Народную Республику. Одними из первых с опасных территорий начали вывозить жителей Изюма, Купянска и Великого Бурлука.

Реклама

Эвакуированных жителей и детей примут в Краснодарском крае. В местных здравницах разместят как группы людей, так мам с детьми, приехавших самостоятельно.

Военкор сайта kp.ru Александр Коц сообщил, что за последние сутки украинские боевики продвинулись к городу Купянску с целью окружить Изюм, где базируется группировка российских Вооруженных сил.

Но ни о какой сдаче населенных пунктов речи не идет, так как российские военные отбивают все атаки боевиков.

Как сообщило РИА ФАН со ссылкой на военкоров «Русской Весны», российская артиллерийская группировка «Отважные» нанесла сильные удары по позициям ВСУ.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама