Спецоперация 10 сентября 2022, 16:27 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ нанесли серьезные разрушения Изюму — власти района Глава ВГА Соколов заявил о серьезных разрушениях в Изюме после атак ВСУ РИА «Новости»

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Обстановка в Изюме очень сложная, в течение двух последних недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют город из иностранного оружия, заявил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов. Его видеообращение опубликовали в Telegram-канале «КРЫМИНФОРУМ🇿 🇴 🇻».

«Обстановка тяжелая, последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ, иностранными боеприпасами HIMARS, „тремя семерками“, <…> что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв. <…> Город в тяжелом состоянии, большое количество разрушений», — сообщил глава районной ВГА.

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Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских военных власти Харьковской области начали эвакуацию мирного населения в Россию и Луганскую Народную Республику. Одними из первых с опасных территорий начали вывозить жителей Изюма, Купянска и Великого Бурлука.

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Эвакуированных жителей и детей примут в Краснодарском крае. В местных здравницах разместят как группы людей, так мам с детьми, приехавших самостоятельно.

Военкор сайта kp.ru Александр Коц сообщил, что за последние сутки украинские боевики продвинулись к городу Купянску с целью окружить Изюм, где базируется группировка российских Вооруженных сил.

Но ни о какой сдаче населенных пунктов речи не идет, так как российские военные отбивают все атаки боевиков.

Как сообщило РИА ФАН со ссылкой на военкоров «Русской Весны», российская артиллерийская группировка «Отважные» нанесла сильные удары по позициям ВСУ.

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