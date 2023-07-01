Спецоперация 01 июля 2023, 17:01 ВСУ нанесли ракетный удар по общежитию инвалидов в Донецке ВСУ обстреляли ракетами общежитие с инвалидами по слуху в Донецке Официальный сайт президента Украины

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Общежитие с инвалидами по слуху попало под ракетный обстрел ВСУ в Киевском районе Донецка. Об этом 1 июля сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Прилетел снаряд, повылетали стекла, люди сидели раненые, увезли в больницу двоих человек», — рассказала очевидица Елена.

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В учреждении живут дети и глухонемые люди, которые даже ничего не успели понять. По словам собеседницы агентства, никаких военных объектов поблизости нет.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале, что от вражеских снарядов продолжают страдать мирные Дончане. В больницы попали женщины 61 и 80 лет.

Обстрелы Донецка со стороны ВСУ происходят постоянно. Ранее украинская сторона выпустила снаряды по городу 28 июня, погибли два мирных жителя, пятеро получили ранения.