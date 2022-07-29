ВСУ нанесли ракетный удар по Киевскому району Донецка

ВСУ запустили РСЗО «Ураган" по Киевскому району Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба Территориальной обороны (ТерО) ДНР.

«Украинские боевики с позиций в Первомайском атаковали жилые кварталы Киевского района города с применением РСЗО БМ-27 «Ураган», — сообщили представители ведомства.

По их данным, от прилета украинских снарядов были повреждены жилые дома и частные автомобили, расположенные на улице Артема. О жертвах и пострадавших в результате обстрела пока не сообщается.

Представители штаба ТерО ДНР посоветовали местным жителям не покидать дома без веской причины. Также они порекомендовали беречь не только себя, но и своих близких.

Ранее стало известно, что утром 29 июля ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР, причем четыре из них — в течение 28 минут. Под огонь попали Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка. О разрушениях, пострадавших и иных последствиях прилетов пока также ничего неизвестно