ВСУ нанесли ракетный удар по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска в течение утра 13 мая нанесли три ракетных мощных удара по населенном пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Менее чем за час националисты выпустили 25 снарядов по Ясиноватой из системы залпового огня «Град». О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Известно, что ВСУ ведут обстрел со стороны города Авдеевка.

Ясиноватая является крупным железнодорожным узлом, который соединяется восток Украины с центральной частью. До 2014 года в городе проживали около 34 тысяч человек.

В течение последнего время националисты регулярно наносят удары по Ясиноватой.