13 мая 2022, 07:06
ВСУ нанесли ракетный удар по Ясиноватой в ДНР
СЦКК ДНР сообщил о ракетном ударе ВСУ по Ясиноватой
Украинские войска в течение утра 13 мая нанесли три ракетных мощных удара по населенном пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Менее чем за час националисты выпустили 25 снарядов по Ясиноватой из системы залпового огня «Град». О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Известно, что ВСУ ведут обстрел со стороны города Авдеевка.
Ясиноватая является крупным железнодорожным узлом, который соединяется восток Украины с центральной частью. До 2014 года в городе проживали около 34 тысяч человек.
В течение последнего время националисты регулярно наносят удары по Ясиноватой.