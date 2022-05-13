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    13 мая 2022, 07:06

    ВСУ нанесли ракетный удар по Ясиноватой в ДНР

    СЦКК ДНР сообщил о ракетном ударе ВСУ по Ясиноватой

    Максим Зинкин

    Украинские войска в течение утра 13 мая нанесли три ракетных мощных удара по населенном пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Менее чем за час националисты выпустили 25 снарядов по Ясиноватой из системы залпового огня «Град». О пострадавших и разрушениях не сообщается.

    Известно, что ВСУ ведут обстрел со стороны города Авдеевка.

    Ясиноватая является крупным железнодорожным узлом, который соединяется восток Украины с центральной частью. До 2014 года в городе проживали около 34 тысяч человек.

    В течение последнего время националисты регулярно наносят удары по Ясиноватой.