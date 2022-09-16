Число жертв после удара ВСУ по Херсону превысило 10 человек | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 17:14 Поделиться Telegram

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Viber Число жертв после удара ВСУ по Херсону превысило 10 человек Минздрав Херсонской области: из-за обстрела Херсона ВСУ пострадали 13 человек

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Ранения различной степени тяжести в Херсоне после удара ВСУ получили 13 человек, сообщило министерство здравоохранения Херсонской области в своем Telegram-канале. Пострадавших доставили в городские больницы, трое из них — в тяжелом состоянии.

Украинские националисты 16 сентября обстреляли в Херсоне здание администрации. В результате ракетного удара пострадали гражданские лица.

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«Ранены 13 человек. Бригады скорой помощи в считанные минуты после ракетного удара прибыли на место происшествия», — уточнили в ведомстве.

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В Минздраве добавили, что состояние 10 человек медики оценили как средней тяжести. Еще три пациента — в тяжелом состоянии.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинская помощь.

Административное здание, по которому били ВСУ, в военных целях не использовалось. Внутри находился гражданский персонал.

«Один из ударов пришелся по кабинету замглавы администрации Кирилла Стремоусова. В этот момент он был в эфире телеканала „Крым 24“, что и спасло ему жизнь», — заявил советник главы Крыма Олег Крючков, слова которого привел RT.

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