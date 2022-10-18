ВСУ нанесли артиллерийские удары по Запорожской ТЭС | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 22:32 ВСУ нанесли артиллерийские удары по Запорожской ТЭС ВГА Запорожской области: ВСУ нанесли артиллерийские удары по теплоэлектростанции YouTube

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Украинские военные нанесли артиллерийские удары по пригороду Энергодара. Администрация города зафиксировала порядка десяти попаданий в районах Запорожской ТЭС и промышленной зоны. Об этом власти сообщили в телеграм-канале.

«Информации о пострадавших в экстренные службы города не поступало», — говорится в заявлении.

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В Кремле 30 сентября подписали договор о приеме Запорожской области в состав России по итогам референдума.

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По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, временной столицей региона станет Мелитополь. После освобождения Запорожья столицей станет областной центр.

Командующий СВО Сергей Суровикин заявил ранее, что украинская армия ежедневно теряет до тысячи человек убитыми и ранеными. Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации действуют осознанно, стараясь сохранить жизни гражданских лиц.

Запад продолжает оказывать Киеву военную помощь, отправляя оружие. Кроме того, Европа намерена организовать тренировочную миссию для солдат ВСУ.