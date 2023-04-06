Спецоперация 06 апреля 2023, 18:42 ВСУ намеренно открыли огонь по сдавшимся под Авдеевкой украинским военным Минобороны: ВСУ намеренно расстреляли своих сослуживцев, сдавшихся в плен под Авдеевкой Сайт президента Украина

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Вооруженные силы Украины намеренно открыли артиллерийский огонь по сдавшимся в плен украинским бойцам под Авдеевой. Все 14 человек погибли, сообщили в Минобороны России.

Подразделения «Южной» группировки войск около Авдеевки в ДНР 5 апреля вели захват опорного пункта противника. В ходе боевых действий командир находившегося там подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ связался по радио с российским командованием и заявил о добровольном сложении оружия. Сдаться в плен решили все 14 человек бригады.

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Для их безопасного выхода с опорного пункта российская сторона приостановила огонь. Бойцов ВСУ разместили в блиндаже до утра «для последующего вывоза в тыловую зону российской группировки». Ночью украинская артиллерия специально открыла шквальный огонь месту содержания своих же военных. По блиндажу выпустили около 300 крупнокалиберных снарядов.

«В результате намеренного удара артиллерии ВСУ все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что киевский режим целенаправленно уничтожает своих бойцов. Таким образом ВСУ пресекают попытки оставить занимаемые позиции и отступления под натиском российских войск.