«ВСУ нам даже воды не дали». Эвакуированная из Мариуполя рассказала, как выжила в подвале с ребенком-инвалидом

Жительница Мариуполя Ирина вместе мужем и годовалым сыном несколько недель пряталась от обстрелов в подвале. Их квартира сгорела, документы полностью утрачены. Сейчас Ирину с ребенком-инвалидом эвакуировали в Макеевку в ДНР, муж и брат остались в Бердянске. Она рассказала «360» о зверствах украинских боевиков и о том, как семья выживала в Мариуполе.

«Мы месяц вместе с мужем просидели в подвале 14-й школы Орджоникидзевского района. Украинские войска не помогали, их не было просто. Даже воды нам не дали. Они бегали там где-то, стреляли — мы слышали. И вывела нас Россия, не украинцы. Помощь нам давали чеченцы. Украинцы расстреливали тупо в голову женщин, детей. Били», — вспомнила Ирина.

Чеченцы и «ребята из ДНР» эвакуировали ее и сына в Новоазовск 24 апреля. Потом, 27-го, они выехали в Донецк, и мальчика сразу забрали в больницу. Позже его увезли вместе с бабушкой, матерью Ирины. Ребенок сейчас снова с ней, но она призналась, что даже не знает, где находится мать.

«Пока мы живем в общежитии. Праздники пройдут — надо делать документы, они у меня сгорели. Может, какие-то восстановлю. Что делать дальше, не знаю. Чеченец, паренек, с которым я познакомилась, дал мне сим-карту, помог. И поехал опять воевать, мы созваниваемся иногда», — отметила Ирина.