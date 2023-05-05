Спецоперация 05 мая 2023, 18:04 ВСУ накапливают в Харьковской области технику и наемников — Ганчев Глава ВГА Харьковской области Ганчев сообщил о скоплении в регионе техники и наемников ВСУ Flickr

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) скапливают в Харьковской области иностранных наемников и технику. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«До нас доходят истории от местных жителей о том, что там преобладают именно наемники из других стран. Размещаются в жилых домах, перекапывают города и поселки», — поделился он.

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По словам Ганчева, также идет принудительная эвакуация жителей. Как подчеркнул глава, интерес в этом явно не миротворческий.

Пока под контролем российской армии находятся почти 20 населенных пунктов. Туда регулярно направляют гуманитарную помощь, чтобы помочь людям.

Ранее поступала информация, что Украина начала стягивать войска для контрнаступления в Запорожскую область. Жителей прифронтовых районов, в первую очередь детей и пожилых людей, переместят в безопасное место. ВСУ прицельно бьют по гражданской инфраструктуре. В некоторых населенных пунктах учебный процесс приостановили.

Тем не менее Россия получит преимущество перед анонсированным контрнаступлением ВСУ благодаря использованию своей военной авиации, посчитали иностранные журналисты. Отношение Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его провала резко поменяется.