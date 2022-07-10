ВСУ насильно отправили резервистов на передовую

Украинское военное командование на фоне больших потерь в рядах ВСУ увеличило отправку на передовую неподготовленных резервистов. Их принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве обратили внимание, что за минувшие сутки ВКС РФ высокоточными ударами ликвидировали еще три пункта управления украинских военных в районе Соледара, Миньковки и Бахмута.

«Была уничтожена живая сила и военная техника в 16 районах, в том числе националистического формирования „Кракен“*», — подчеркнули в министерстве.

Ранее политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360» заявил, что дезертирство и нехватка личного состава в рядах ВСУ уже превратились в тенденцию и скоро Донбасс полностью освободят.

* Нацбатальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.