Спецоперация 01 сентября 2023, 10:53 ВСУ начали возводить линию обороны под Харьковом Экс-офицер Марочко: ВСУ возводят линию обороны на подступах к Харькову РИА «Новости»

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Украинская армия проводит инженерные работы по созданию линии обороны на подступах к Харькову. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии РИА «Новости».

«Юго-восточнее населенного пункта Харьков начали активно вестись инженерные работы по возведению фортификационных сооружений», — рассказал он.

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По его словам, там роются траншеи, солдаты делают противотанковые рвы, готовят территорию для минирования. Марочко уточнил, что в работах участвует не только военная техника, но и частные предприятия, коммунальные службы.

Также подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил, что несколько националистических украинских подразделений действуют на Краснолиманском направлении. Он заметил, что их экипировка и уровень оснащения гораздо лучше, чем у рядовых бойцов ВСУ.