Спецоперация 23 февраля 2023, 09:20 ВСУ начали усиливать оборону на Купянском и Краснолиманском направлениях Подполковник НМ ЛНР в отставке Марочко: ВСУ наращивают живую силу в республике РИА «Новости»

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Руководство ВСУ с 23 февраля начало наращивать живую силу на наблюдательных постах и опорных пунктах в зоне спецоперации. Об этом в интервью ТАСС сообщил подполковник Народной милиции (НМ) республики в отставке Андрей Марочко.

«Командование вооруженных формирований Украины отдало распоряжение в войска с 01:00 [по московскому времени] 23.02.2023 года усилить несение службы», — сообщил он.

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Среди таких дислокаций собеседник информагентства отметил посты наблюдения и опорные пункты, подконтрольные ВСУ. Расположенным на этих точках украинским военнослужащим запретили брать увольнительные и отпуска. Также на таких дислокациях постепенно увеличат численность личного состава.

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Марочко добавил, что с недавних пор внутри ВСУ запрещены ротации. По его словам, перемещения украинских солдат теперь производятся только при крайней необходимости. Он добавил, что на смену текущего пребывания личного состава нужно получать разрешение вышестоящего командования.