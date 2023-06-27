Спецоперация 27 июня 2023, 09:26 ВСУ начали уходить с позиций под Купянском из-за продвижения российских сил Офицер Марочко заявил о прорыве обороны ВСУ российскими силами на Купянском направлении Flickr

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Командование Вооруженных сил Украины отводит свои подразделения с передовых позиций под Купянском в Харьковской области. Причиной стало продвижение там российских сил. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Ввиду успехов наших войск северо-восточнее населенного пункта Купянск, а также потерь вооруженных формирований Украины на юго-востоке от этого населенного пункта, противник оттягивает свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», — сообщил он.

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По его словам, руководство ВСУ хочет усилить свои позиции на второй линии обороны. Украинское командование считает, что сможет сделать это с помощью батальонов теробороны.

Марочко также рассказал, что ВСУ использовали химические боеприпасы для удара по позициям ВС России под Соледаром в ДНР. По его данным, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России выясняют, какой тип отравляющего вещества применил противник.