Спецоперация 16 января 2024, 09:24 ВСУ начали терять позиции на Краснолиманском направлении Марочко сообщил, что ВС России оттеснили ВСУ с позиций под Красным Лиманом РИА «Новости»

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Российские военные начали теснить украинских боевиков на позициях на Краснолиманском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за последнее время российским силам удалось оттеснить противника с окрестностей Кременной.

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«Успехи военных зафиксировали в районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и Торское, а также рядом с Белогоровкой и Серебрянским лесничеством», — написал бывший подполковник Народной милиции ЛНР.

Марочко отметил, что при поддержке подразделений БПЛА и ВКС, войск РХБЗ и огня артиллерии штурмовые отряды ВС России выбили украинских боевиков с ряда опорных пунктов, а также заняли выгодные позиции и рубежи.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ нарастили число западной тяжелой техники под Купянском. Он отметил, что речь идет о немецких танках, американских бронетрнаспортерах и шведских машинах пехоты.