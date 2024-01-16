16 января 2024, 09:24
ВСУ начали терять позиции на Краснолиманском направлении
Марочко сообщил, что ВС России оттеснили ВСУ с позиций под Красным Лиманом
Российские военные начали теснить украинских боевиков на позициях на Краснолиманском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, за последнее время российским силам удалось оттеснить противника с окрестностей Кременной.
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«Успехи военных зафиксировали в районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и Торское, а также рядом с Белогоровкой и Серебрянским лесничеством», — написал бывший подполковник Народной милиции ЛНР.
Марочко отметил, что при поддержке подразделений БПЛА и ВКС, войск РХБЗ и огня артиллерии штурмовые отряды ВС России выбили украинских боевиков с ряда опорных пунктов, а также заняли выгодные позиции и рубежи.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ нарастили число западной тяжелой техники под Купянском. Он отметил, что речь идет о немецких танках, американских бронетрнаспортерах и шведских машинах пехоты.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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