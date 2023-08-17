Спецоперация 17 августа 2023, 18:56 ВСУ начали терять до 12 опорных пунктов ежедневно на двух направлениях в зоне СВО Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ ежедневно теряют до 12 опорных пунктов РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины стали терять на Краснолиманском и Купянском направлениях до 12 опорных пунктов ежедневно. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на форуме «Территория смыслов». Его слова привел ТАСС.

Пушилин заявил, что российские подразделения добились успехов на данных направлениях.

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«Есть информация, что противник выбивается из опорных пунктов — минимум от трех до 10-12 пунктов», — уточнил врио главы ДНР.

Он указал, что ВС России оказались в непростых условиях из-за сопротивления противника. Однако военнослужащие не падают духом.

Российские артиллеристы применили тактику огневого прочесывания из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» для уничтожения противника в лесополосе на Краснолиманском направлении.

В Минобороны уточнили, что такая методика позвонила поразить больше сил ВСУ, рассредоточенных на обширной местности.