Спецоперация 12 января 2024, 08:48 ВСУ начали стягивать бронетехнику и артиллерию в район Макеевки Марочко: ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию в район Макеевки Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские боевики начали стягивать дополнительные расчеты артиллерии и бронетехнику на позиции на сватовско-кременском участке. Об этом РИА «Новости» рассказал отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«В районе Макеевки, Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков», — констатировал он.

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Рост сил пока незначительный, добавил Марочко.

По его словам, выросло также число мобильных групп ВСУ с «кочующими» огневыми средствами.

Накануне подполковник ЛНР в отставке сообщил, что украинские военнослужащие начали повторно устанавливать минные заграждения в районах, где в ближайшее время потенциально возможен прорыв Вооруженных сил России: на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. Причинами послужили погодные факторы и снижение эффективности боеприпасов, а также, предположительно, возникшие в ходе боевых действий бреши, уточнил Андрей Марочко.