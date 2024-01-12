12 января 2024, 08:48
ВСУ начали стягивать бронетехнику и артиллерию в район Макеевки
Марочко: ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию в район Макеевки
Украинские боевики начали стягивать дополнительные расчеты артиллерии и бронетехнику на позиции на сватовско-кременском участке. Об этом РИА «Новости» рассказал отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В районе Макеевки, Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков», — констатировал он.
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Рост сил пока незначительный, добавил Марочко.
По его словам, выросло также число мобильных групп ВСУ с «кочующими» огневыми средствами.
Накануне подполковник ЛНР в отставке сообщил, что украинские военнослужащие начали повторно устанавливать минные заграждения в районах, где в ближайшее время потенциально возможен прорыв Вооруженных сил России: на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. Причинами послужили погодные факторы и снижение эффективности боеприпасов, а также, предположительно, возникшие в ходе боевых действий бреши, уточнил Андрей Марочко.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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