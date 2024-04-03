Спецоперация 03 апреля 2024, 15:44 ВСУ начали ставить на дроны скрытые радиомаяки для выявления российских позиций ЦКБР: украинские военные использовали против ВС России радиомаяки-ловушки Unsplash

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Украинские боевики стали применять в зоне спецоперации скрытые радиомаяки на БПЛА, с помощью которых военные могут узнать места дислокации подразделений ВС России. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

«ВСУ начали устанавливать на дронах автономные коробки с LoRaWan-начинкой, они ни к чему не подключены, при этом крепятся к дрону намертво», — рассказал Кузякин.

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Он объяснил, что изначально радиомаяки использовались для обнаружения упавших беспилотников, но через какое-то время ВСУ задействовали их для разведки. По словам Кузякина, российские военные зачастую уносят рухнувшие дроны в опорные пункты.

Директор ЦКБР отметил, что шпионское устройство может работать очень долго — радиомаяк отсылает редкие, но мощные пакеты информации по LoRaWan.

Ранее российские войска на Купянском направлении ликвидировали четырех украинских операторов БПЛА, которые прятались под сгоревшим танком. Военные засекли источник излучения радиочастот управления дронами и уничтожили замаскированного противника.