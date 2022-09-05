Все новости

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:48

Жители Подмосковья смогут записаться на консультацию по долгостроям до 7 сентября

Важное

05 сентября 2022, 10:46

Промышленную ипотеку запустят в России

Реклама

Важное

05 сентября 2022, 10:27

Террорист-смертник взорвался у ворот российского посольства в Кабуле — СМИ

Важное

05 сентября 2022, 10:25

Члены МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС

Важное

05 сентября 2022, 10:22

Устроивший стрельбу в Пермском университете Бекмансуров признал свою вину в суде

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:12

Акция «Диктант Победы» прошла на 10 площадках в Реутове

Эксклюзив

05 сентября 2022, 10:10

Двое погибли при пожаре в одной из квартир Подольска

Криминал

05 сентября 2022, 10:08

Суд над стрелком Бекмансуровым начался в Перми

Важное

05 сентября 2022, 10:01

Взрыв прогремел около посольства РФ в Кабуле — СМИ

Спецоперация

05 сентября 2022, 00:46

ВСУ начали снова пытаться прорваться к Херсону — СМИ

«Русская весна»: ВСУ начали снова пытаться прорваться к Херсону

Читать 360tv в

Украинские военные снова перешли в наступление в Херсонской области. Ожесточенные бои идут между Николаевом и Херсоном, сообщила «Русская весна».

По данным издания, ВСУ пытаются отбить поселок Высокополье. Украинские боевики успели занять больницу и западную часть населенного пункта. Они подняли флаг над медицинским учреждением. Российские войска наносят удары по ним из артиллерии.

Реклама

«Наши бойцы с места сообщают, что враг бросил большие силы с бронетехникой. В поселке городского типа идут ожесточенные бои, армия России отражает попытку наступления противника», — отметили журналисты.

Реклама

Ранее наступление в ДНР начали бойцы спецназа «Ахмат» вместе с подразделениями второго корпуса Народной милиции ЛНР. Они двигаются в направлении Соледара, Яковлевки и Северская. Об этом заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что тактическая пауза в действиях союзных войск себя полностью оправдала.

Конфликт на востоке Украины

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама