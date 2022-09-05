Спецоперация 05 сентября 2022, 00:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВСУ начали снова пытаться прорваться к Херсону — СМИ «Русская весна»: ВСУ начали снова пытаться прорваться к Херсону РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные снова перешли в наступление в Херсонской области. Ожесточенные бои идут между Николаевом и Херсоном, сообщила «Русская весна».

По данным издания, ВСУ пытаются отбить поселок Высокополье. Украинские боевики успели занять больницу и западную часть населенного пункта. Они подняли флаг над медицинским учреждением. Российские войска наносят удары по ним из артиллерии.

Реклама

«Наши бойцы с места сообщают, что враг бросил большие силы с бронетехникой. В поселке городского типа идут ожесточенные бои, армия России отражает попытку наступления противника», — отметили журналисты.

Реклама

Ранее наступление в ДНР начали бойцы спецназа «Ахмат» вместе с подразделениями второго корпуса Народной милиции ЛНР. Они двигаются в направлении Соледара, Яковлевки и Северская. Об этом заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что тактическая пауза в действиях союзных войск себя полностью оправдала.

0 0 0 0 0 0