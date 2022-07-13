Вооруженные силы Украины применяют новую тактику при обстрелах, заметил в своем Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. По его мнению, используемый националистами метод нацелен на то, чтобы справиться с системой противовоздушной обороны.

«ВСУ при обстрелах демонстрируют новую тактику: сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом. Так предпринимают попытки пробить систему ПВО», — рассказал Мирошник.

Накануне вечером ВСУ обстреляли Луганск из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, написал RT. Украинские боевики ударили по системам ПВО, обеспечивающим безопасность Луганска. В Народной милиции ЛНР уточнили, что лишь малая часть ракет достигла цели. Некоторые населенные пункты пострадали от сбитых боеприпасов.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что до территории республики долетают только 2% украинских РСЗО.