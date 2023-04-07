Эксклюзив 07 апреля 2023, 12:23 ВСУ начали применять дешевые эффективные дроны, но ВС России есть чем ответить Военный эксперт Дандыкин: ВС России активно уничтожают склады с украинскими дронами Freepik

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В СМИ появилась информация о том, что ВСУ начали массово применять дешевые FPV-дроны, способные уничтожить БМП и даже танк. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «360» подтвердил, что при определенных условиях дроны довольно эффективны, но России есть чем ответить.

«У Украины есть и дроны своего производства, но используются импортные детали. Это так называемые дроны-камикадзе. Мы тоже, кстати „Ланцеты“ используем, но у нас вроде бы больше взрывчатые вещества. При определенных условиях, если ударить сверху, действительно можно нанести повреждение или даже добиться уничтожения техники», — отметил Дандыкин.

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Эксперт добавил, что использование беспилотников — актуальная тема «и для нас, и для них». Их применяют как для уничтожения бронетехники, так и в некоторых случах для охоты за отдельными бойцами.

«У нас, конечно, все меры принимаются танкистами. Думаю, что с поставками у ВСУ пока проблем не будет, но мы стараемся, во-первых, уничтожать склады, где дроны производятся и хранятся, уже не раз уничтожали. И, естественно, принимаем меры к тому, чтобы уничтожать их на поле боя с помощью антидотных ружей и других средств», — подчеркнул собеседник канала.