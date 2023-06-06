Спецоперация 06 июня 2023, 09:30 ВСУ начали пользоваться бронетехникой для перевозки раненых и погибших — Марочко Экс-офицер Марочко: ВСУ используют бронетехнику для перевозки раненых и погибших Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские силы, которые находятся на Сватовско-Кременском участке фронта, используют тактику карусели. Они задействуют бронетехнику не только для боев, но и для перевозки раненых и убитых. Об этом подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале.

«На Сватовско-Кременском участке противник использует тактику карусели. На многих позициях вооруженные формирования Украины используют бронетехнику не только для ведения огня, но и одновременно подвозят на ней личный состав для восполнения потерь», — написал он.

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По его словам, украинские бойцы «после выработки боекомплекта» грузят в бронетехнику раненых и убитых. Машина после этого возвращается для дозаправки и пополнения боекомплекта. После этого идет на следующий круг.

Тем временем врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военнослужащие пытались прорваться в регион 5 июня. Однако их усилия не увенчались успехом.