ВСУ оставляют свои позиции в селе Нагорном Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал в Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.

«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колон по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику», — написал он.

Также, по данным Марочко, за сутки подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики уничтожили до 50 человек личного состава ВСУ, шесть бронетранспортеров, две артиллерийские установки и четыре единицы специальной автомобильной техники.

Ранее офицер сообщил, что бойцы Народной милиции ЛНР, которые занимаются сбором разведданных, нейтрализовали позицию украинских военнослужащих под Соледаром. Союзные войска успешно продвигаются в районе Артемовск — Соледар — Северск. Военнослужащие уже зашли в Артемовск и продвинулись к центру Соледара.