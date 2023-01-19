Спецоперация 19 января 2023, 23:32 ВСУ начали подтягивать тыловые войска в Артемовск — боец группы «Вагнер» Боец группы «Вагнер» заявил, что ВСУ подтягивают тыловые войска в Артемовск Pxhere

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Киев начал подтягивать тыловые войска в Артемовск из-за нехватки сил на этом участке фронта. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал боец группы «Вагнер».

«У них не хватает сил. Подтягивают тыловые войска с тыловых позиций», — рассказал боец о ситуации в городе.

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Украинская сторона, по его словам, на этом направлении несет большие потери.

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Артемовск находится на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли резервы, которые готовили для контрнаступления на юге. Их уничтожили под Артемовском. Это место Макгрегор назвал огромной кровавой баней для украинских военных.

Находящиеся в Артемовске украинские военные попали в сложную ситуацию после перехода Соледара под контроль российских Вооруженных сил. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что оказались отрезаны все логистические пути для поставок вооружения, боеприпасов и даже продовольствия ВСУ.