Важное 19 октября 2022, 09:50 ВСУ начали подтягивать резервы к Артемовску — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: в Артемовске идет борьба за каждый клочок земли

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Вооруженные силы Украины подтягивают резервы к Артемовску, борьба идет за каждый клочок земли. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

«Там идет борьба за каждый клочок. Если мы фиксировали после краснолиманских событий, что противник без резервов где-то оставлял позиции в самом Артемовске, то ситуация сейчас повернулась вспять, резервы подбрасываются», — заявил Пушилин.

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При этом он назвал ситуацию на линии соприкосновения на Донецком направлении полностью контролируемой.

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Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ еще раз отправили десант на захват атомной электростанции и снова потерпели неудачу. Были задействованы не менее 30 катеров. Это не первый случай, когда Украина отправляет речной десант для захвата Запорожской АЭС. До этого Министерство обороны России сообщало о провале прошлой попытки реализовать такой маневр 15 октября.