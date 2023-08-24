24 августа 2023, 13:36
ВСУ начали перегруппировку войск в Запорожье
Балицкий: ВСУ начали перегруппировку войск в районе Работина в Запорожье
Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку около села Работино в Запорожской области. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора этого региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, украинская армия на Запорожском направлении сконцентрировалась на восполнении понесенных ей потерь.
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«Проводит перегруппировку вблизи Работина, сосредотачивается на попытках захвата населенного пункта», — написал он.
Балицкий считает, что рубеж обороны Работина станет для противника финальным, поскольку российские силы практически уничтожили бойцов из подразделений группировки «Марун» и других соединений. ВСУ понесли огромные потери как в личном составе, так и в западной технике, отметил он.
Прошедшей ночью артиллерия ВС России ударила по колонне украинских сил рядом с населенным пунктом Орехово в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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