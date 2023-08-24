Спецоперация 24 августа 2023, 13:36 ВСУ начали перегруппировку войск в Запорожье Балицкий: ВСУ начали перегруппировку войск в районе Работина в Запорожье Министерство обороны Украины

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Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку около села Работино в Запорожской области. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора этого региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская армия на Запорожском направлении сконцентрировалась на восполнении понесенных ей потерь.

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«Проводит перегруппировку вблизи Работина, сосредотачивается на попытках захвата населенного пункта», — написал он.

Балицкий считает, что рубеж обороны Работина станет для противника финальным, поскольку российские силы практически уничтожили бойцов из подразделений группировки «Марун» и других соединений. ВСУ понесли огромные потери как в личном составе, так и в западной технике, отметил он.

Прошедшей ночью артиллерия ВС России ударила по колонне украинских сил рядом с населенным пунктом Орехово в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.