Спецоперация 26 июня 2023, 10:08 ВСУ начали перегруппировку на Угледарском направлении после серьезных потерь Врио главы ДНР Пушилин сообщил о перегруппировке ВСУ на Угледарском направлении Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в живой силе и технике и начали проводить перегруппировку на Угледарском направлении. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Интенсивность боестолкновений снизилась, но обстрелы и использование артиллерии со стороны противника продолжаются. Но ситуация абсолютно контролируемая», — сказал он.

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Несколько дней назад российские военные успешно отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении. Расчетами противотанковых управляемых ракет они уничтожили формирования, укрепрайоны и технику украинской армии.

В начале июня Пушилин отмечал, что самая напряженная ситуация складывалась именно на Угледарском направлении, а также на стыке ДНР и Запорожской области. При этом российские войска успешно оттесняют украинскую армию.