07 августа 2023, 10:08
ВСУ начали перебрасывать свои резервы в Старомайорское и Урожайное — Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ в Старомайорское и Урожайное
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать резервы на Южно-Донецкое направление. Боевики пытаются вести атаку. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Горячими точками по-прежнему можно считать Южно-Донецкое направление. Там в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать населенные пункты, перебрасывает резервы», — сообщил Пушилин.
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ВСУ бросают силы на Старомайорское, не считаясь с потерями. Для российской стороны важен каждый человек, поэтому ВС РФ стараются грамотно выполнять задачи. Тем не менее населенному пункту из-за действий противника приходится выдерживать многое, говорил врио ДНР.
Ранее Пушилин рассказывал, что подразделения ВС России установили контроль над селом Клещеевка в районе Артемовска. Украинские боевики не оставляли попыток его атаковать.
ВСУ также продолжают бить по мирным жителям. Не прекращаются ежедневные обстрелы Белгородской области. В субботу, 5 августа, украинские боевики выпустили по региону около 100 снарядов.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Денис Пушилин
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