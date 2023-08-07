Спецоперация 07 августа 2023, 10:08 ВСУ начали перебрасывать свои резервы в Старомайорское и Урожайное — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ в Старомайорское и Урожайное Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины начали перебрасывать резервы на Южно-Донецкое направление. Боевики пытаются вести атаку. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Горячими точками по-прежнему можно считать Южно-Донецкое направление. Там в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать населенные пункты, перебрасывает резервы», — сообщил Пушилин.

Реклама

ВСУ бросают силы на Старомайорское, не считаясь с потерями. Для российской стороны важен каждый человек, поэтому ВС РФ стараются грамотно выполнять задачи. Тем не менее населенному пункту из-за действий противника приходится выдерживать многое, говорил врио ДНР.

Ранее Пушилин рассказывал, что подразделения ВС России установили контроль над селом Клещеевка в районе Артемовска. Украинские боевики не оставляли попыток его атаковать.

ВСУ также продолжают бить по мирным жителям. Не прекращаются ежедневные обстрелы Белгородской области. В субботу, 5 августа, украинские боевики выпустили по региону около 100 снарядов.