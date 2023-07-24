Спецоперация 24 июля 2023, 10:29 ВСУ начали перебрасывать солдат на Краснолиманское направление Пленный украинец Виталий Серый сообщил о переброске сил ВСУ на Краснолиманское направление Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины организовали переброску солдат к линии соприкосновения на Краснолиманском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий 63-й бригады ВСУ Виталий Серый, оказавшийся в плену при попытке отбить украинские позиции.

Солдата перекинули на передовую из тыловой части Донбасса, находящейся под контролем украинской армии. В день переброски Серого и его сослуживцев поднял старший лейтенант.

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«Сказал, готовность номер один, хотя в бою мы не были, были все время в тылу», — вспомнил пленный.

Военнослужащие ВСУ направились в штаб, где им сообщили, что российские силы отбили позиции и блиндажи. Группе Серого под командованием старшего солдата поручили вернуть занятые россиянами позиции, при этом ни у самого украинца, ни у его сослуживцев не было опыта штурмовых действий.

Высадившись на точке, боевики ВСУ попали под минометный обстрел. Когда старший солдат запросил у командования поддержку артиллерии, ему отказали.

По словам Серого, их группа прошла лишь около 500 метров, после чего восемь человек укрылись в блиндаже. После прилета очередной гранаты украинцы решили сдаваться в плен. Солдат Вооруженных сил Украины сообщил, что сдались он и еще три сослуживца, остальные погибли.

Начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук ранее заявил, что ВСУ предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Свыше 40 украинских боевиков сдались в плен.