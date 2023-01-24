Спецоперация 24 января 2023, 20:24 ВСУ начали перебрасывать на Запорожское направление любое подкрепление Рогов: на Запорожском направлении усилилось противостояние, ВСУ перебрасывают силы РИА «Новости»

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Противостояние на Запорожском направлении усилилось. ВСУ приходится отправлять туда любое подкрепление. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Режим Зеленского перебрасывает укрепления и усиления из всего, что только может собрать, причем часть собирается даже на направлении Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Ранее Рогов сообщил, что российские военнослужащие вскрыли позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны в Запорожской области. По его словам, ВСУ несут огромные потери солдат и военной техники. Линия фронта постепенно сдвигается к северу региона, отдаляясь от мирных городов и сел региона.

Продолжается наступление и на Угледарском и Авдеевском направлениях. По данным СМИ, украинская армия потеряла 200 бойцов убитыми и ранеными, попытавшись пойти в контратаку под Угледаром 22 и 23 января.

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