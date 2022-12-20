Спецоперация 20 декабря 2022, 09:59 ВСУ начали перебрасывать дополнительные силы в Соледар Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске сил ВСУ в Соледар из-за успеха армии России РИА «Новости»

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Руководство Вооруженных сил Украины решило отправить дополнительные силы в район Соледара в ДНР. Таким образом украинское командование отреагировало на успехи ВС России на этом направлении. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Успех наших войск в направлении населенного пункта Соледар заставил украинское командование перебрасывать в данный район дополнительные силы и средства с других направлений, а также использовать резервы», — написал он.

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По его словам, особое беспокойство у ВСУ вызвало освобождение Яковлевки, которая находится недалеко от Соледара. Марочко добавил, что для остановки продвижения российских подразделений и недопущения взятия группировки войск Украины в полукольцо из Минькова в Соледар националисты отправили резервный батальон.

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Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, что также туда направили и часть подразделений ВСУ, работающих в Северске. Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины стали использовать тактику выжженной земли в Артемовске.