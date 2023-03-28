Спецоперация 28 марта 2023, 10:25 ВСУ начали оборудовать опорники в детсадах и церквях в Марьинке RT: украинские военные оборудуют опорные пункты в детсадах и церквях в Марьинке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные применяют уже знакомую тактику и делают опорные пункты в детсадах, школах и церквях в Марьинке, сообщил RT. Боевики действуют так, понимая, что в этом случае по зданиям не будут стрелять российские силы.

По словам командира танковой роты с позывным Хабаровск, в подобных случаях происходит окружение противника с флангов, после чего ему заходят в тыл.

Реклама

«Они оттуда либо выходят, либо сдаются в плен, либо становятся мертвыми», — добавил военнослужащий.

Марьинка расположена примерно в 30 километрах к юго-западу от Донецка. Несколькими днями ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что, для того чтобы считать Марьинку полностью освобожденной, нужно взять «один небольшой участок» в западной части города.

По его словам, ВСУ продолжают перебрасывать резервы на это направление.