29 декабря 2022, 08:53
ВСУ начали наращивать силы под Северском
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ наращивают силы под Северском
Украинская армия, дислоцирующаяся в районе Северска в Донецкой Народной Республике, наращивает силы и средства и дооборудует позиции. Об этом ТАСС рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Он уточнил, что, согласно разведданным, в районе Северска продвигается дополнительная дежурная батарея ВСУ из трех 155-миллиметровых гаубиц М777. Также разведка выяснила, что западнее этого населенного пункта проводятся работы по инженерному дооборудованию украинских позиций — на них устанавливают дополнительную бронетехнику и новые огневые средства.
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Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «360», что ВС России наладили контрбатарейную борьбу (впрочем, опыт в ней у российской армии есть еще со времен Великой Отечественной войны) и научились справляться с западным оружием, которое поставляют Украине. При этом ВС России теперь укреплены мобилизованными, а ВСУ выдыхаются и вынуждены призывать в армию женщин и подростков.
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