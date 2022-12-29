Спецоперация 29 декабря 2022, 08:53 ВСУ начали наращивать силы под Северском Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ наращивают силы под Северском Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Украинская армия, дислоцирующаяся в районе Северска в Донецкой Народной Республике, наращивает силы и средства и дооборудует позиции. Об этом ТАСС рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Он уточнил, что, согласно разведданным, в районе Северска продвигается дополнительная дежурная батарея ВСУ из трех 155-миллиметровых гаубиц М777. Также разведка выяснила, что западнее этого населенного пункта проводятся работы по инженерному дооборудованию украинских позиций — на них устанавливают дополнительную бронетехнику и новые огневые средства.

Реклама

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «360», что ВС России наладили контрбатарейную борьбу (впрочем, опыт в ней у российской армии есть еще со времен Великой Отечественной войны) и научились справляться с западным оружием, которое поставляют Украине. При этом ВС России теперь укреплены мобилизованными, а ВСУ выдыхаются и вынуждены призывать в армию женщин и подростков.

Реклама