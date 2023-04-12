Спецоперация 12 апреля 2023, 08:22 ВСУ начали накапливать силы на Купянском направлении — Марочко Экс-офицер Марочко: ВСУ накапливают технику и живую силу на Купянском направлении Фото: офис президента Украины

Читать 360tv в

Украинские войска накапливают бойцов и технику на Купянском направлении. Они сосредоточились в районе села Кисловка Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Кисловка отмечается сосредоточение военной техники и живой силы противника», — написал он.

Реклама

По его словам, украинская армия развернула палатки для проживания солдат и полевые кухни. Марочко оценил численность личного состава в три батальонно-тактические группы. ТАСС уточнил, что в одну такую группу входят от 600 до 800 военных.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки на Купянском направлении более 30 военнослужащих. Также группировка войск «Запад» ликвидировала там польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две машины и три танка.