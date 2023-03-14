Спецоперация 14 марта 2023, 08:57 ВСУ начали минировать берег вдоль реки Северский Донец под Кременной Экс-офицер Марочко: ВСУ минируют берег вдоль реки Северский Донец в районе Кременной в ЛНР РИА «Новости»

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Украинские боевики приступили к минированию берега вдоль реки Северский Донец в районе города Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил в совем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«ВСУ, находящиеся южнее Кременной, активно проводят инженерные работы», — отметил Марочко.

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Он пояснил, что противник закладывает противопехотные и противотанковые мины на берегу реки Северский Донец. Кроме того, боевики используют самодельные взрывные устройства, изготовленные кустарно.

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Экс-офицер уточнил, что ширина полосы минирования — до 10 метров, шаг — около трех метров.

Накануне Марочко сообщил об уменьшении объемов поставок горюче-смазочных материалов у ВСУ на Сватовско-Кременском направлении. Тыловые службы ВСУ не пояснили находящимся на этом участке командирам причины такого сокращения.