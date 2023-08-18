Спецоперация 18 августа 2023, 11:13 ВСУ начали использовать зажигательные боеприпасы на Купянском направлении Боец ВС России: ВСУ применяют зажигательные боеприпасы на Купянском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины применяют зажигательные снаряды на Купянском направлении, в том числе при обстреле Новоселовского, освобожденного российскими военнослужащими. Об этом сообщил РИА «Новости» боец первой гвардейской танковой армии Западного военного округа.

По словам военнослужащего, выполняющего задачи на Купянском направлении, на российские позиции стало прилетать очень много кассетных боеприпасов со стороны противника.

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«И очень много стали они использовать „зажигалок“ — зажигательных снарядов», — процитировал бойца RT.

Военнослужащий добавил, что стоит сухая погода, поэтому из-за этих боеприпасов горят трава и посадки. Раньше такого не наблюдалось, заключил участник СВО.

Министерство обороны РФ сообщало 16 августа, что российские войска улучшили положение на Купянском направлении. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что для украинской армии ситуация на этом направлении ухудшилась.