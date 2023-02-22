Спецоперация 22 февраля 2023, 09:01 ВСУ начали использовать промзону Артемовска для укрытия военных и техники — Марочко Экс-офицер Марочко: ВСУ стали использовать промзону Артемовска для укрытия военных Сайт президента Украины

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Подразделения Вооруженных сил Украины, которые находятся в Артемовске, начали использовать территорию крупнейшего промышленного предприятия города как укрытие для своих военнослужащих, техники, вооружения и боеприпасов. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

По его словам, об этом стало известно российской разведке.

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«На одном крупном промышленном предприятии, расположенном в северной части города Артемовск, отмечена работа инженерной техники противника по сооружению фортификационных сооружений», — сообщил он.

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Марочко добавил, что заградительные сооружения и огневые точки создают с учетом промышленной застройки. Он объяснил, что так националисты намерены затруднить продвижение сил России. Экс-офицер отметил, что коммуникации в промышленной зоне используют для связки объектов, а также для безопасного перемещения между ними.

Накануне Марочко говорил, что Украина предприняла попытки деблокировать пути снабжения Артемовска. Для этого украинских бойцов отправили в район Часова Яра.